Авангард — Локомотив, результат матча 23 августа 2025 года, счет 3:0, Кубок Блинова

«Авангард» одержал уверенную победу над «Локомотивом» на Кубке Блинова
Комментарии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между местным «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Уверенную победу со счётом 3:0 одержали хоккеисты «Авангарда».

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Чистяков) – 05:33 (5x5)     2:0     3:0 Рашевский – 51:44 (5x5)    

Заброшенными шайбами отметились Василий Пономарёв, Александр Волков и Дмитрий Рашевский.

Ранее «Авангард» в рамках турнира одержал две победы: над новосибирской «Сибирью» со счётом 3:2 в овертайме и над нижнекамским «Нефтехимиком» — 6:3. «Локомотив» проиграл «Северстали» со счётом 0:2 и победил «Сибирь» — 4:1.

В следующем матче на турнире «Авангард» сыграет с «Северсталью» 24 августа. В этот же день «Локомотив» встретится с «Нефтехимиком».

