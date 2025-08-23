Скидки
Главный тренер «Сочи» Крикунов: мы хотим агрессивно и активно играть в атаке и в обороне

Главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов рассказал, какой видит игру команды в предстоящем сезоне. Напомним, специалист возглавил клуб в это межсезонье.

— Какой бы вы хотели видеть игру «Сочи» в новом сезоне?
— Мы хотим агрессивно и активно играть в атаке и в обороне. Хотим, чтобы ребята жёстко действовали в отборе, с отбора быстро уходили в атаку и старались каждую атаку довести до броска. Мы такая команда, когда из каждого момента нам нужно выжимать максимум. И при потере необходимо тут же переходить к активной обороне. Ну, и важно в своей зоне грамотно сыграть, не дать противнику много шансов. Всё это мы сейчас отрабатываем на тренировках, — приводит слова Крикунова пресс-служба «Сочи».

