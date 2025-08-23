Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

12 011 зрителей посетили игру «Авангарда» с «Локомотивом» на Кубке Блинова

12 011 зрителей посетили игру «Авангарда» с «Локомотивом» на Кубке Блинова
Комментарии

Матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом» (3:0), проходивший на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске, собрал 12 011 зрителей, ровно столько вмещает арена. Об этом сообщает пресс-служба «Авангарда» в телеграм-канале.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Чистяков) – 05:33 (5x5)     2:0     3:0 Рашевский – 51:44 (5x5)    

Заброшенными шайбами в составе омской команды в этой игре отметились Василий Пономарёв, Александр Волков и Дмитрий Рашевский.

Ранее «Авангард» в рамках турнира одержал две победы: над новосибирской «Сибирью» со счётом 3:2 в овертайме и над нижнекамским «Нефтехимиком» — 6:3. В следующем матче «Авангард» сыграет с «Северсталью» 24 августа.

Материалы по теме
«Авангард» одержал уверенную победу над «Локомотивом» на Кубке Блинова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android