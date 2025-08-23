12 011 зрителей посетили игру «Авангарда» с «Локомотивом» на Кубке Блинова

Матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом» (3:0), проходивший на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске, собрал 12 011 зрителей, ровно столько вмещает арена. Об этом сообщает пресс-служба «Авангарда» в телеграм-канале.

Заброшенными шайбами в составе омской команды в этой игре отметились Василий Пономарёв, Александр Волков и Дмитрий Рашевский.

Ранее «Авангард» в рамках турнира одержал две победы: над новосибирской «Сибирью» со счётом 3:2 в овертайме и над нижнекамским «Нефтехимиком» — 6:3. В следующем матче «Авангард» сыграет с «Северсталью» 24 августа.