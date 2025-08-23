12 011 зрителей посетили игру «Авангарда» с «Локомотивом» на Кубке Блинова
Поделиться
Матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом» (3:0), проходивший на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске, собрал 12 011 зрителей, ровно столько вмещает арена. Об этом сообщает пресс-служба «Авангарда» в телеграм-канале.
Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Чистяков) – 05:33 (5x5) 2:0 3:0 Рашевский – 51:44 (5x5)
Заброшенными шайбами в составе омской команды в этой игре отметились Василий Пономарёв, Александр Волков и Дмитрий Рашевский.
Ранее «Авангард» в рамках турнира одержал две победы: над новосибирской «Сибирью» со счётом 3:2 в овертайме и над нижнекамским «Нефтехимиком» — 6:3. В следующем матче «Авангард» сыграет с «Северсталью» 24 августа.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 августа 2025
-
20:31
-
20:24
-
20:20
-
20:16
-
20:10
-
20:07
-
20:02
-
19:49
-
19:36
-
19:18
-
19:04
-
18:42
-
18:26
-
18:04
-
17:50
-
17:32
-
17:16
-
16:58
-
16:40
-
16:28
-
16:14
-
15:50
-
15:32
-
15:16
-
15:06
-
14:50
-
14:32
-
14:17
-
13:45
-
13:30
-
13:08
-
12:47
-
12:23
-
12:06
-
11:45