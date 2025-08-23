Скидки
Нюландер — об уходе Марнера из «Торонто»: не считаю, что он заранее думал об этом

Нюландер — об уходе Марнера из «Торонто»: не считаю, что он заранее думал об этом
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер высказался об уходе форварда Митчелла Марнера из канадского клуба. В июле Марнер был обменян в «Вегас Голден Найтс».

«Не считаю, что он заранее думал об уходе. Я спрашивал его об этом по ходу сезона, и он сказал, что сосредоточен на «Лифс». Я не хотел оказывать давление, потому что подспудно эта ситуация [с контрактом] сидела у него в голове, но он был сосредоточен на том, чтобы помочь команде. После сезона я ещё раз задал этот вопрос, и он не был уверен, что останется. Жаль, что он уходит, но я рад за него и его семью. Он сам выбрал, куда идти. Нам будет его не хватать, но таковы законы спорта. Нам нужно справиться с этим и найти способ выигрывать без него», — приводит слова Нюландера сайт НХЛ.

Форвард «Вегаса» Марнер опубликовал фото с ребёнком и Джо Торнтоном
