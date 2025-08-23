Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Локомотива» Хартли оценил встречу с «Авангардом» на Кубке Блинова

Главный тренер «Локомотива» Хартли оценил встречу с «Авангардом» на Кубке Блинова
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Авангарда» (0:3) в матче предсезонного турнира на Кубок Блинова.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Чистяков) – 05:33 (5x5)     2:0     3:0 Рашевский – 51:44 (5x5)    

— Это была очень хорошая интенсивная игра. Соперничество с предыдущего плей-офф было живо. Увидел, что Радулов — любимчик болельщиков в Омске. Очень весело быть частью матча на «Джи Драйв Арене». Я провёл четыре года в Балашихе, видел планы арены и как она строится, а также присутствовал на открытии. Но находиться на тренерской скамейке в окружении таких болельщиков было очень весело.

— Были готовы к такому накалу сегодня?
— Знал, что будет накал, но не думал, что такой. После первого периода я зашёл в раздевалку и сказал: «Где бы я ни тренировал, такие матчи становятся настоящими противостояниями. Вы играете семь матчей друг против друга, заводите много новых друзей». Это нормально. Атмосфера на арене сегодня была невероятной.

— В двух матчах из трёх на Кубке Блинова «Локомотив» не забивал. Вас это беспокоит?
— Совсем нет. Это были наши две лучшие игры с точки зрения атаки. У нас было много шансов в этих матчах. Но вратари «Северстали» и «Авангарда» были великолепны. Если у нас будет такое количество шансов в каждом матче, я согласен на это. Уверен, голы придут. Мы играли очень хорошо. «Авангард» гораздо лучше приспособился к игре, чем мы, но у нас тоже было много времени в чужой зоне, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
«Авангард» одержал уверенную победу над «Локомотивом» на Кубке Блинова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android