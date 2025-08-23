Главный тренер «Локомотива» Хартли оценил встречу с «Авангардом» на Кубке Блинова

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Авангарда» (0:3) в матче предсезонного турнира на Кубок Блинова.

— Это была очень хорошая интенсивная игра. Соперничество с предыдущего плей-офф было живо. Увидел, что Радулов — любимчик болельщиков в Омске. Очень весело быть частью матча на «Джи Драйв Арене». Я провёл четыре года в Балашихе, видел планы арены и как она строится, а также присутствовал на открытии. Но находиться на тренерской скамейке в окружении таких болельщиков было очень весело.

— Были готовы к такому накалу сегодня?

— Знал, что будет накал, но не думал, что такой. После первого периода я зашёл в раздевалку и сказал: «Где бы я ни тренировал, такие матчи становятся настоящими противостояниями. Вы играете семь матчей друг против друга, заводите много новых друзей». Это нормально. Атмосфера на арене сегодня была невероятной.

— В двух матчах из трёх на Кубке Блинова «Локомотив» не забивал. Вас это беспокоит?

— Совсем нет. Это были наши две лучшие игры с точки зрения атаки. У нас было много шансов в этих матчах. Но вратари «Северстали» и «Авангарда» были великолепны. Если у нас будет такое количество шансов в каждом матче, я согласен на это. Уверен, голы придут. Мы играли очень хорошо. «Авангард» гораздо лучше приспособился к игре, чем мы, но у нас тоже было много времени в чужой зоне, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.