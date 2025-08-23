Серебряков — о победе над «Локомотивом»: флешбэк поймал, будто восьмая игра плей-офф
Поделиться
Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков высказался о победе над «Локомотивом» (3:0) в матче предсезонного турнира на Кубок Блинова.
Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Чистяков) – 05:33 (5x5) 2:0 3:0 Рашевский – 51:44 (5x5)
— Честно говоря, флешбэк поймал, будто восьмая игра плей-офф (смеётся), а не предсезонный матч. Думаю, всем было интересно.
— Теперь «Локомотив» главный соперник?
— Нет, почему, у нас каждая игра важная, на всех настраиваемся.
— Не на всех соперников так быстро переключаетесь, как на кубковый матч.
— Был такой тон. «Локомотив» играл в силовой хоккей, мы не могли не ответить. Обе команды решили побиться, — передаёт слова Серебрякова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 августа 2025
-
20:31
-
20:24
-
20:20
-
20:16
-
20:10
-
20:07
-
20:02
-
19:49
-
19:36
-
19:18
-
19:04
-
18:42
-
18:26
-
18:04
-
17:50
-
17:32
-
17:16
-
16:58
-
16:40
-
16:28
-
16:14
-
15:50
-
15:32
-
15:16
-
15:06
-
14:50
-
14:32
-
14:17
-
13:45
-
13:30
-
13:08
-
12:47
-
12:23
-
12:06
-
11:45