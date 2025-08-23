Серебряков — о победе над «Локомотивом»: флешбэк поймал, будто восьмая игра плей-офф

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков высказался о победе над «Локомотивом» (3:0) в матче предсезонного турнира на Кубок Блинова.

— Честно говоря, флешбэк поймал, будто восьмая игра плей-офф (смеётся), а не предсезонный матч. Думаю, всем было интересно.

— Теперь «Локомотив» главный соперник?

— Нет, почему, у нас каждая игра важная, на всех настраиваемся.

— Не на всех соперников так быстро переключаетесь, как на кубковый матч.

— Был такой тон. «Локомотив» играл в силовой хоккей, мы не могли не ответить. Обе команды решили побиться, — передаёт слова Серебрякова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.