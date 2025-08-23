Скидки
Серебряков — о победе над «Локомотивом»: флешбэк поймал, будто восьмая игра плей-офф

Серебряков — о победе над «Локомотивом»: флешбэк поймал, будто восьмая игра плей-офф
Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков высказался о победе над «Локомотивом» (3:0) в матче предсезонного турнира на Кубок Блинова.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Чистяков) – 05:33 (5x5)     2:0     3:0 Рашевский – 51:44 (5x5)    

— Честно говоря, флешбэк поймал, будто восьмая игра плей-офф (смеётся), а не предсезонный матч. Думаю, всем было интересно.

— Теперь «Локомотив» главный соперник?
— Нет, почему, у нас каждая игра важная, на всех настраиваемся.

— Не на всех соперников так быстро переключаетесь, как на кубковый матч.
— Был такой тон. «Локомотив» играл в силовой хоккей, мы не могли не ответить. Обе команды решили побиться, — передаёт слова Серебрякова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

