Серебряков рассказал, почему ударил клюшкой форварда «Локомотива» Сурина

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков объяснил обстоятельства эпизода с форвардом «Локомотива» Егором Суриным в матче предсезонного турнира на Кубок Блинова. Встреча между командами завершилась со счётом 3:0 в пользу «ястребов».

— Опишите момент с Суриным, когда вы ударили его клюшкой.

— Он толкнул меня, я немного не сдержал эмоций.

— Ожидали ли от него что-то?

— На любого игрока не заостряю внимания, не думал о нём, — передаёт слова Серебрякова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующем матче на турнире «Авангард» сыграет с «Северсталью» 24 августа. В этот же день «Локомотив» встретится с «Нефтехимиком».