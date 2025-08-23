Скидки
Серебряков рассказал, почему ударил клюшкой форварда «Локомотива» Сурина

Серебряков рассказал, почему ударил клюшкой форварда «Локомотива» Сурина
Комментарии

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков объяснил обстоятельства эпизода с форвардом «Локомотива» Егором Суриным в матче предсезонного турнира на Кубок Блинова. Встреча между командами завершилась со счётом 3:0 в пользу «ястребов».

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Чистяков) – 05:33 (5x5)     2:0     3:0 Рашевский – 51:44 (5x5)    

— Опишите момент с Суриным, когда вы ударили его клюшкой.
— Он толкнул меня, я немного не сдержал эмоций.

— Ожидали ли от него что-то?
— На любого игрока не заостряю внимания, не думал о нём, — передаёт слова Серебрякова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В следующем матче на турнире «Авангард» сыграет с «Северсталью» 24 августа. В этот же день «Локомотив» встретится с «Нефтехимиком».

