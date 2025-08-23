Скидки
Хартли – о столкновении Сурина и Серебрякова: думаю, стоило засчитать гол

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался о столкновении форварда команды Егора Сурина с голкипером «Авангарда» Никитой Серебряковым в матче предсезонного турнира на Кубок Блинова. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «ястребов».

Кубок Блинова
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Чистяков) – 05:33 (5x5)     2:0     3:0 Рашевский – 51:44 (5x5)    

– Как оцените действия Егора Сурина против Никиты Серебрякова?
– Он очень перспективный и многообещающий молодой игрок, настоящий боец. Игрок, которого хочется тренировать. С ним всё будет в порядке. И лично я думаю, что в той ситуации стоило засчитать гол.

– Что скажете об игре Ярослава Лихачёва?
– Он хорошо играет. Он желает учиться, это хорошая черта для молодого игрока. Он знает, что ему нужно подтянуть, и у него хорошее отношение к делу. Сегодня он сыграл хорошо. Процесс оценки игроков продолжается. Завтра у нас будет ещё один предсезонный матч, а потом мы возвращаемся домой. Там у нас состоится собрание персонала, на котором будет произведена оценка всех игроков. Но я доволен Лихачёвым, – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

