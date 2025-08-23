Скидки
Хоккей Новости

Серебряков рассказал о различии игры «Локомотива» при Никитине и Хартли

Комментарии

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков назвал основные различия игры «Локомотива» при Игоре Никитине и Бобе Хартли. Команды встречались сегодня, 23 августа, в рамках Кубка Блинова. Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу «ястребов».

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Чистяков) – 05:33 (5x5)     2:0     3:0 Рашевский – 51:44 (5x5)    

— Чем отличается «Локомотив» при Никитине и Хартли?
— Тяжело ответить. Что-то было новое: в средней зоне, в зоне атаки поинтереснее стало, где-то пасик могут найти.

— От защитников больше угрозы идёт?
— Да, подключались на дальнюю, несколько раз пришлось поорать, аж голос пропал. Немного изменилось, — передаёт слова Серебрякова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Комментарии
Новости. Хоккей
