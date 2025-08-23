Хартли: согласен на финал «Локомотив» — «Авангард» — не придётся играть регулярку!

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли после поражения от «Авангарда» (0:3) в матче предсезонного турнира на Кубок Блинова высказался о принципиальности игр с омской командой.

— Есть предчувствие, что регулярный чемпионат станет заочным спором между вами и Ги Буше, то есть между «Локомотивом» и «Авангардом»?

— Если вы мне скажете, что мы с «Авангардом» будем в финале, то я согласен на такой расклад — не придётся играть регулярку! Очевидно, наши команды будут в числе главных претендентов, но есть и другие команды. Даже несмотря на то что я не тренировал несколько сезонов, я всегда следил за лигой. Многие команды хорошо усилились летом. КХЛ — очень конкурентная лига.

— Может ли эта игра задать характер личных встреч в регулярке?

— Думаю, эта игра была продолжением предыдущего плей-офф, это нормально. Игроки завели много новых друзей за эти семь матчей. Это два отличных хоккейных рынка. После свистков часто происходят стычки, даже драку сегодня увидели. Но это хоккей, эмоции, — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.