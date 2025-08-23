Скидки
Главная Хоккей Новости

«Торпедо» презентовало новую форму на сезон-2025/2026 КХЛ

Комментарии

Нижегородское «Торпедо» представило новую форму на сезон-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба клуба.

Посмотреть видео можно на странице ХК «Торпедо» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. Нижегородцы на старте турнира примут уфимский «Салават Юлаев». Матч состоится 6 сентября. Напомним, в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги нижегородская команда заняла восьмое место в Западной конференции КХЛ и проиграла в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву» (0-4).

Отметим, что в нынешнее межсезонье бывший главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов перешёл на аналогичную должность в СКА. Новым главным тренером нижегородской команды стал Алексей Исаков.

