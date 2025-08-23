Ги Буше высказался о сухой победе «Авангарда» над «Локомотивом» на Кубке Блинова

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал сухую победу над «Локомотивом» (3:0) в матче предсезонного турнира на Кубок Блинова.

«Три разных периода было. В первом мы нахватали удалений, соперник владел инициативой. Во втором «Локомотив» доминировал, мы не так грамотно распоряжались шайбой, отбрасывались, они нас изматывали. Но хорошо, что в третьем периоде мы перестроились и уже были лучше. Изменили схемы, внесли корректировки, перестроились и психологически, и эмоционально. Считаю, что третий отрезок был просто великолепным в нашем исполнении. Сегодня мы увидели много позитивных вещей, которые входят у наших ребят в привычку. С первого дня мы готовимся к хоккею, который планируем показывать в плей-офф», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.