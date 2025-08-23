Скидки
«СМИ и болельщики склонны драматизировать». Ги Буше – о подтексте матча с Хартли

«СМИ и болельщики склонны драматизировать». Ги Буше – о подтексте матча с Хартли
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что во встрече с «Локомотивом» под руководством Боба Хартли нет особого подтекста. Сегодня, 23 августа, команды встречались в рамках Кубка Блинова. Победу со счётом 3:0 одержали «ястребы».

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Чистяков) – 05:33 (5x5)     2:0     3:0 Рашевский – 51:44 (5x5)    

— Был ли особый подтекст во встрече против Боба Хартли?
— Нет, я и ранее играл против Боба в НХЛ. Плюс три года мы отработали вместе на телевидении, так что я рад был с ним увидеться и пообщаться перед матчем. Для меня мотивация едина и неизменна на каждый матч. Понятно, что у СМИ, у болельщиков могут быть иное мнение, они склонны драматизировать и искать какой-то подтекст. Я же всегда нацелен на то, чтобы мои игроки были полностью готовы к любому матчу и любому сопернику. Мы всегда делаем акцент именно на своих действиях, сконцентрированы на самобытности и айдентики «Авангарда», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, Хартли возглавлял омский клуб с 2018 по 2022 год.

