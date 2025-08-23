Ги Буше: вы видели, что Якупов получил удар в голову. Думаю, завтра он не сыграет

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о состоянии нападающего омского клуба Наиля Якупова, который получил травму в матче предсезонного турнира на Кубок Блинова с «Локомотивом» (3:0).

— Что произошло с Якуповым, который не доиграл матч?

— Вы видели, что он получил удар в голову. Мы просто хотели перестраховаться, потому что всё-таки идёт предсезонка, и нет острой необходимости в том, чтобы он возвращался на лёд. Думаю, завтра он не сыграет, зато мы ждём возвращения Вячеслава Войнова, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче на турнире «Авангард» сыграет с «Северсталью» 24 августа. В этот же день «Локомотив» встретится с «Нефтехимиком».