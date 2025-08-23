Скидки
Ги Буше: вы видели, что Якупов получил удар в голову. Думаю, завтра он не сыграет

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о состоянии нападающего омского клуба Наиля Якупова, который получил травму в матче предсезонного турнира на Кубок Блинова с «Локомотивом» (3:0).

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Чистяков) – 05:33 (5x5)     2:0     3:0 Рашевский – 51:44 (5x5)    

— Что произошло с Якуповым, который не доиграл матч?
— Вы видели, что он получил удар в голову. Мы просто хотели перестраховаться, потому что всё-таки идёт предсезонка, и нет острой необходимости в том, чтобы он возвращался на лёд. Думаю, завтра он не сыграет, зато мы ждём возвращения Вячеслава Войнова, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В следующем матче на турнире «Авангард» сыграет с «Северсталью» 24 августа. В этот же день «Локомотив» встретится с «Нефтехимиком».

Ги Буше высказался о сухой победе «Авангарда» над «Локомотивом» на Кубке Блинова
