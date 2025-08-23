Ги Буше: вы видели, что Якупов получил удар в голову. Думаю, завтра он не сыграет
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о состоянии нападающего омского клуба Наиля Якупова, который получил травму в матче предсезонного турнира на Кубок Блинова с «Локомотивом» (3:0).
Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Чистяков) – 05:33 (5x5) 2:0 3:0 Рашевский – 51:44 (5x5)
— Что произошло с Якуповым, который не доиграл матч?
— Вы видели, что он получил удар в голову. Мы просто хотели перестраховаться, потому что всё-таки идёт предсезонка, и нет острой необходимости в том, чтобы он возвращался на лёд. Думаю, завтра он не сыграет, зато мы ждём возвращения Вячеслава Войнова, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В следующем матче на турнире «Авангард» сыграет с «Северсталью» 24 августа. В этот же день «Локомотив» встретится с «Нефтехимиком».
Комментарии
- 23 августа 2025
-
20:57
-
20:53
-
20:47
-
20:31
-
20:24
-
20:20
-
20:16
-
20:10
-
20:07
-
20:02
-
19:49
-
19:36
-
19:18
-
19:04
-
18:42
-
18:26
-
18:04
-
17:50
-
17:32
-
17:16
-
16:58
-
16:40
-
16:28
-
16:14
-
15:50
-
15:32
-
15:16
-
15:06
-
14:50
-
14:32
-
14:17
-
13:45
-
13:30
-
13:08
-
12:47