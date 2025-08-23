Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» вышел с жёстким настроем биться». Рашевский объяснил мотивацию на «Локомотив»

«Авангард» вышел с жёстким настроем биться». Рашевский объяснил мотивацию на «Локомотив»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Дмитрий Рашевский объяснил настрой команды на матч с «Локомотивом» (3:0) в рамках Кубка Блинова.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Пономарёв (Чистяков) – 05:33 (5x5)     2:0     3:0 Рашевский – 51:44 (5x5)    

— Было ощущение, что шла игра плей-офф. Отчего шёл такой настрой у «Авангарда» и «Локомотива»?
— Я могу сказать, что на чемпиона прошлого сезона не нужна дополнительная мотивация, и очень ценно обыграть такую коману. Мы вышли заряженные, да, где-то провалили второй период, но в третьем смогли переключиться, сделали правильные выводы и забили свои голы.

— В прошлом сезоне вы не играли за «Авангард». Но почувствовали, что здесь особое отношение к «Локомотиву»?
— Да, это ещё с самых первых собраний идёт. Все разговоры были только о выводах из прошлого сезона, об итогах плей-офф, о том, почему проиграли «Локомотиву». Не хватило ведь совсем чуть-чуть. Нам привели статистику, в чём Ярославль был сильнее всех в лиге. И мы сделали выводы, хотим быть сильнее, работаем над этим. И сегодня вышли с жёстким настроем биться и побеждать, — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Материалы по теме
«Авангард» одержал уверенную победу над «Локомотивом» на Кубке Блинова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android