«Авангард» вышел с жёстким настроем биться». Рашевский объяснил мотивацию на «Локомотив»

Нападающий «Авангарда» Дмитрий Рашевский объяснил настрой команды на матч с «Локомотивом» (3:0) в рамках Кубка Блинова.

— Было ощущение, что шла игра плей-офф. Отчего шёл такой настрой у «Авангарда» и «Локомотива»?

— Я могу сказать, что на чемпиона прошлого сезона не нужна дополнительная мотивация, и очень ценно обыграть такую коману. Мы вышли заряженные, да, где-то провалили второй период, но в третьем смогли переключиться, сделали правильные выводы и забили свои голы.

— В прошлом сезоне вы не играли за «Авангард». Но почувствовали, что здесь особое отношение к «Локомотиву»?

— Да, это ещё с самых первых собраний идёт. Все разговоры были только о выводах из прошлого сезона, об итогах плей-офф, о том, почему проиграли «Локомотиву». Не хватило ведь совсем чуть-чуть. Нам привели статистику, в чём Ярославль был сильнее всех в лиге. И мы сделали выводы, хотим быть сильнее, работаем над этим. И сегодня вышли с жёстким настроем биться и побеждать, — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.