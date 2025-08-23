Скидки
«Об этом скажут другие, если захотят». Рашевский – о пропуске старта сборов с «Авангардом»

Нападающий «Авангарда» Дмитрий Рашевский ответил на вопрос о пропуске старта сборов вместе с командой. Ранее в СМИ появилась информация, что форвард был выведен из состава омского клуба по медицинским причинам. В июне 24‑летний форвард перешёл в стан «ястребов» из московского «Динамо».

— Вы начали тренироваться чуть позже остальных, писали про некие проблемы со здоровьем. Что можете сказать по этому поводу?
— Не могу назвать причину. Это, если захотят, скажут люди, которые более свободно могут об этом говорить. Это было просто дополнительное обследование, сейчас всё в полном порядке, — сказал Рашевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

«Авангард» вышел с жёстким настроем биться». Рашевский объяснил мотивацию на «Локомотив»
