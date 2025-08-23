Нападающий «Локомотива» Берёзкин: Никитин научил меня быть лучшей версией себя

Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин рассказал, как на его карьеру повлиял бывший главный тренер клуба Игорь Никитин.

– О вас громко заговорили, как о восходящей звезде, наверное, с сезона-2022/2023, когда вы стали много играть, много очков набирать. Что стало переломным моментом, что помогло вам выйти на новый уровень?

– Я тогда на месяц ездил в ВХЛ, и так сложились обстоятельства, что я провёл хороший месяц в «Молоте». Одноклубник получил травму, и меня вызвали в «Локомотив». Первое время я просто доказывал тренерам, что достоин места в составе, и забивал важные голы в тяжелых матчах. Потом меня поставили в звено к Шалунову и Каюмову, и уже в первом матче я забил единственный гол. С Игорем Валерьевичем Никитиным я многому научился: прежде всего психологически побеждать, быть лучшей версией себя, играть от своих сильных качеств, а слабые только улучшать. Главное – всегда развиваться, а не деградировать.

– То есть именно в психологии для вас важным человеком оказался Игорь Валерьевич?

– Я думаю, что очень важно, когда тренер доверяет. Когда сидишь в составе 13-м нападающим и играешь условно по пять-шесть минут, это тяжело. Я рад, что удалось поработать с ним, он действительно очень многое мне дал. А дальше уже всё зависит только от меня, — приводит слова Берёзкина «ВсеПроСпорт».