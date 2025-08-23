В «Сочи» назвали причину отказа от нападающего Павла Кудрявцева

Заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям Вадим Покотило объяснил, почему клуб отказался от сотрудничества с нападающим Павлом Кудрявцевым. Ранее «Сочи» расторг контракт с 27-летним хоккеистом спустя месяц после его подписания.

— Проясните ситуацию по нападающему Павлу Кудрявцеву.

— Контракт с Кудрявцевым был заключён в тот момент, когда игрок был травмирован. И по медицинским заключениям срок его восстановления занимал пять-шесть месяцев. Держать в составе игрока, который имеет самый высокий контракт, но который неизвестно, выйдет на лёд к декабрю или нет, мы себе позволить не могли, — приводит слова Покотило пресс-служба «Сочи».