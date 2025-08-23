Игрок «Торпедо» Конюшков рассказал, как работал на стройке

Защитник нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков рассказал, как заработал первые деньги на стройке.

— Вам всего 22 года, а рассуждаете так, будто вам уже за 40.

— Мне уже говорили, что я старый. Как и Егор Виноградов. Спасибо родителям, что так воспитали. Я не говорил об этом раньше: первые деньги я заработал на стройке. Отец работал менеджером в компании, которая занималась грузовым транспортом. После ЮХЛ летом у меня было много свободного времени: это ещё не профессиональная лига, можно было «покайфовать».

Отец купил путёвки на время отпуска, и до его начала оставалось время. Он спросил: хочу ли я поработать? Я согласился — делать было нечего. Отработал восемь дней с семи утра до семи вечера, по 1 тыс. рублей за день. Очень уставал: ноги гудели, руки гудели, голова гудела. Тогда я понял цену деньгам.

Эти 8 тыс. я потратил на семью во время поездки на море, оплатив обед — приятно удивил папу. Надо знать цену деньгам. Потом, когда перешёл в МХЛ, столько свободного времени уже не было, поэтому на стройке я больше не работал, — приводит слова Конюшкова пресс-служба КХЛ.