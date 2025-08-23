Защитник ЦСКА Рой — о Никитине: игроки его уважают, он строгий, но всегда уважителен

Защитник ЦСКА и экс-игрок «Витязя» Джереми Рой поделился впечатлениями от работы с главным тренером армейской команды Игорем Никитиным.

— Очень рад, что я в его команде. Каждая игра с «Локо» с того момента, как я попал в «Витязь», была невероятно сложной. Его команда была успешна каждый год, поэтому мне только в удовольствие быть на его стороне.

— Сборы Никитина — это страшно? А то все мы знаем, что такое его физическая подготовка…

— Тренировочные сборы в любой команде тяжёлые, поэтому всегда нужно быть готовым ко всему. Не думал об этом до того, как приехал. Наш главный тренер доказал свою успешность в этой лиге, где дважды становился чемпионом. Игроки его уважают. Поэтому я приехал в ЦСКА, готовый работать и учиться.

— На публике Игорь Валерьевич всегда сдержанный. Иногда — чересчур холодный. В рабочей обстановке всё по-другому?

— До сих пор он активно взаимодействовал со всеми членами команды и формирует в нашей раздевалке победный настрой. Он общался с каждым игроком лично и со всем штабом. Он строгий, но всегда уважителен, — приводит слова Роя «КП Спорт».