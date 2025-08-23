«Флорида» подписала контракт с нападающим Люком Канином на один год

«Флорида Пантерз» официально объявили о переходе нападающего Люка Канина. Срок соглашения рассчитан на один год. Зарплата составит $ 775 тыс.

В минувшем сезоне 27-летний форвард играл за «Сан-Хосе Шаркс» и «Коламбус Блю Джекетс». В сумме он провёл 75 матчей в регулярном чемпионате и набрал 18 (11+7) очков при коэффициенте полезности «-28». Всего в регулярках лиги у американца 434 игры и 142 (73+69) очка.

Канин был выбран в первом раунде под общим 15-м номером командой «Миннесота Уайлд» на драфте НХЛ 2016 года.

На международной арене хоккеист выиграл золотые медали чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет в составе сборной США в 2017 году. Ранее он уже добивался подобного успеха с командами до 17 и 18 лет.