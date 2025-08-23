Экблад: Маршан сказал, что его придётся выгонять из НХЛ, думаю, со мной будет то же самое

Канадский защитник «Флориды Пантерз» Аарон Экблад ответил на вопрос, может ли он закончить карьеру во «Флориде». Напомним, в июле «пантеры» продлили контракт с и 29-летним канадцем на восемь лет с кэпхитом $ 6,1 млн.
«У меня контракт на восемь лет. Надеюсь, от меня не устанут. Недавно слышал, как [Брэд] Маршан сказал, что его придётся выгонять из лиги. Думаю, со мной будет то же самое», – приводит слова Экблада RG.
Канадский защитник выступает за «Флориду» на протяжении всей своей 11-летней карьеры в НХЛ. «Пантеры» выбрали его под первым номером на драфте 2014 года.
Экблад за карьеру набрал 380 очков (118 голов и 262 передачи) в 732 матчах регулярки и 33 очка (8 голов и 25 передач) в 83 матчах плей-офф.