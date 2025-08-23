Вячеслав Козлов: Галлан — системный и требовательный тренер, команды у него агрессивные

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Козлов высказался о назначении канадского специалиста Жерара Галлана главным тренером «Шанхай Дрэгонс».

— Как относитесь к приезду Галлана в КХЛ?

— Я следил за его карьерой в НХЛ. Он — требовательный тренер. Команды у него агрессивные. Будет интересно! Вопрос — как он адаптируется. С одной стороны, они поздно собрались и только начинают тренировки, а с другой — у них больше возможностей в плане приглашения иностранцев, чем у российских клубов. Если с деньгами у «Шанхая» всё нормально, то процесс адаптации, конечно, пройдёт попроще.

— Что Галлан может дать нашей лиге?

— Я думаю, что он системный и требовательный тренер. У него будет дисциплинированная и работящая команда, — приводит слова Козлова Sport24.