Берёзкин: в «Локомотиве» следят за здоровым питанием. Тортики — только после чемпионства

Аудио-версия:
Нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин рассказал об отношении к здоровому питанию в команде и ответил, следит ли за своим рационом.

— В «Локомотиве» очень много ребят, которые следят за здоровьем и питанием. Многие используют гаджеты, браслеты для восстановления. Насколько вы близки к этому?
— Достаточно близко. В этом году я тоже купил браслет, который следит за восстановлением, за сном. Хочу расти в этом направлении и знаю, что могу добавить.

— То, что в «Локомотиве» так много игроков внимательно следят за питанием, сном, восстановлением, стало одной из причин успеха команды?
— Конечно. Мы профессиональные спортсмены, и всё это влияет на результат. Посмотрите на НХЛ: там у игроков личные повара, тренеры, специалисты по восстановлению. У них 82 игры за сезон, и они обязаны держать высокий уровень. У нас, конечно, календарь короче, но мы тоже должны следить за своим телом, своим здоровьем, питанием. Больше воды, меньше сладких напитков, правильный сон — всё это помогает.

— И меньше тортиков?
— Да, тортики — только после чемпионства, — приводит слова Берёзкина «ВсеПроСпорт».

