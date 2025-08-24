Игорь Никитин: после пресс-конференции всегда заходил к хозяевам, и выпивали 3-4 рюмочки

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о своём отношении к трэш-току в хоккее и заявил, что никогда не позволял себе подобного и не поддерживает оскорбления соперника.

– Как вы относитесь к трэш-току в хоккее? Он появился и у тренеров на пресс конференциях, на льду сплошь и рядом, в особенности, в решающих матчах. Все говорят друг другу гадости, иногда провоцируют.

– Я был воспитан, и, слава богу, у меня сейчас есть возможность общаться с мэтрами российского хоккея – когда я начинал тренировать, была традиция: ты после пресс-конференции всегда заходил к хозяевам, и выпивали 3-4 рюмочки.

Но ты не можешь выпивать с человеком, которому только что наговорил гадостей. Я в этом воспитан и продолжаю жить в этой парадигме. Для меня это жизненные правила, правила поведения со своими коллегами. Я это понимаю, но не принимаю, скажем так. Лично с теми, с кем я общаюсь, а я общаюсь практически со всей лигой, я не видел такого, что меня бы, например, напрягло, — цитирует Никитина сайт КХЛ.