Демченко — о тренировке с Лукашенко: очень хороший бросок, видно, что хоккеист с опытом

Вратарь минского «Динамо» Василий Демченко поделился эмоциями от тренировки с президентом Беларуси Александром Лукашенко и отметил хоккейные навыки политика.

— Весной, перед началом серии плей‑офф с «Трактором», на одну из тренировок «Динамо» приехал Александр Лукашенко. Удивились?

— Первый раз оказался на одном льду с президентом! Губернаторы были, мэр — тоже, но чтобы сам президент! Очень интересно.

— Вам к тому же довелось поработать с главой государства наиболее тесно, испытать на себе его броски. Что скажете?

— Очень хороший, поставленный бросок, видно, что хоккеист с опытом. Первые два‑три раза бросил для разминки, а потом все шайбы посылал в нужную точку.

— Вы подружились?

— Хотелось бы! (Смеётся.)

— Александр Лукашенко отметил, что, когда вы в настроении, забросить вам практически невозможно. Как этот кураж поймать?

— Уверенность приносит победы, а чтобы побеждать, нужно играть. Очень важно держать и сохранять тонус, — цитирует Демченко «Беларусь сегодня».