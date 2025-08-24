А. Коваленко: непонятно, почему «Детройт» так долго тянул с выводом номера Фёдорова

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко прокомментировал новость о том, что «Детройт Ред Уингз» выведет из обращения номер Сергея Фёдорова.

«Отличная новость, пусть она и запоздала лет на 20. Запомнил Сергея ещё в самом начале 90-х годов, когда он играл за ЦСКА Виктора Васильевича Тихонова, а меня как раз призвали в армейскую команду. Играл вместе с ним за сборную России – например, на Олимпиаде-1998 и Кубке мира — 1996, девять лет играл против него в НХЛ.

Центрфорвардов такого масштаба в то время можно было пересчитать по пальцам одной руки – начиная с Уэйна Гретцки. Сергей полностью заслужил такое решение со стороны «Детройта», более того, не совсем понятно, почему этот клуб так долго тянул», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

Церемония выведения номера 91, под которым играл Фёдоров, пройдёт в ночь на 13 января по московскому времени перед матчем НХЛ между «Детройтом» и «Каролиной Харрикейнз».