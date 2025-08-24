Двукратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Козлов высказался о тренерах-легионерах в КХЛ. В сезоне-2025/2026 в КХЛ будут работать четыре канадских тренера – Бенуа Гру («Трактор»), Боб Хартли («Локомотив»), Ги Буше («Авангард») и Жерар Галлан («Шанхай Дрэгонс»).

– Год назад здесь же, в Омске, на Кубке Блинова встречались будущие финалисты — «Локомотив» и «Трактор». Ожидаете ли вы, что история может повториться, только в случае с «Локомотивом» и «Авангардом»?

– Две команды, которые возглавляют тренеры из Северной Америки. «Локомотив» – чемпион. «Авангард» усилился и будет претендовать на высокие места. Это интересное противостояние.

– Если финал КХЛ будет с участием двух канадских тренеров — это можно воспринять как пощёчину российской школе?

– Нет, не будет. Меня в Северной Америке научили не смотреть в паспорта. Неважно, откуда он. Важно, чтобы был хороший человек и хороший тренер, — цитирует Козлова Sport24.