Хайруллин: ждём, что Демидов будет разрывать НХЛ, давно таких заряженных не встречал

Нападающий СКА Марат Хайруллин высоко оценил потенциал форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова и отметил работоспособность молодого хоккеиста.

– Ваня Демидов молодец, что остался в Канаде готовиться к сезону. Пашет, говорят, за троих – 24/7. Ждём, что будет разрывать НХЛ.

– Демидов – трудяга?

– Ещё какой! Выделялся среди всех молодых, кто к нам приходил. Давно таких заряженных не встречал. Что в зале, что на льду очень много работал. Они с братом и как люди очень хорошие — воспитанные, адекватные. Иван — большой талант. А та работа, которую он выполняет, надеюсь, сделает из него суперзвезду мирового масштаба, — приводит слова Хайруллина официальный сайт КХЛ.