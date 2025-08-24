Скидки
А. Коваленко: в ЦСКА подбирается отличная атака, болельщиков она обязательно удивит

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко считает, что в ЦСКА сейчас много хороших тренеров по нападающим. В межсезонье состав армейской команды пополнил форвард Николай Коваленко.

– Какие первые впечатления Николая Коваленко от ЦСКА Игоря Никитина?
– Николай только вернулся из Беларуси, там они прошли базовый сбор. Детального разговора ещё не было, но впечатления – самые лучшие. Считаю, что у тех же нападающих ЦСКА сейчас есть бесценная возможность открыть для себя хоккей с новой стороны. Когда с тобой детально работают Антон Курьянов, Александр Попов и тот же Фёдоров, для любого молодого нападающего один день идёт за десять. В ЦСКА подбирается отличная атака – во всех линиях. Думаю, что болельщиков она обязательно удивит, — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

