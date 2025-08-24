Скидки
Хоккей

Хайруллин — об уходе Кузнецова из СКА: задача хоккеистов играть и доказывать

Хайруллин — об уходе Кузнецова из СКА: задача хоккеистов играть и доказывать
Аудио-версия:
Нападающий СКА Марат Хайруллин заявил, что был удивлён расторжением контракта с форвардом Евгением Кузнецовым, который отыграл в петербургском клубе лишь один сезон из четырёх.

«Я удивился. В отпуске находился, когда пришла новость о том, что с Женей расстались. Вроде ещё три года контракта, а тут… Но руководству и тренерам виднее. Задача хоккеистов играть и доказывать. В начале августа, кстати, встретил Кузнецова в Питере на футболе. Вокруг него как всегда было полно болельщиков. Женя – очень позитивный парень, простой, весёлый. В раздевалке постоянно подкалывал ребят, хорошую атмосферу создавал. На льду это невероятный талант с нестандартным мышлением! Сумасшедшие передачи раздавал. Многие, знаю, ходили на наши выездные матчи только из-за Кузнецова», — приводит слова Хайруллина официальный сайт КХЛ.

