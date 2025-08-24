Скидки
«Авангард» объявил о заключении контракта с нападающим Джованни Фьоре

«Авангард» объявил о заключении контракта с нападающим Джованни Фьоре
«Авангард» заключил новое соглашение сроком на один сезон с нападающим Джованни Фьоре, сообщает пресс-служба клуба. Ранее о соглашении сообщал «Чемпионат».

В ходе прошлого сезона 29-летний Фьоре перешёл в «Авангард» из «Адмирала» и провёл за омский клуб 30 матчей в регулярке, набрав 18 (11+7) очков. В плей-офф на счету канадца одна результативная передача в 13 матчах. Всего в КХЛ Фьоре провёл 138 игр, в которых отметился 28 заброшенными шайбами и 34 пасами.

На драфте НХЛ Джованни не выбирался. В 2017 году подписал трёхлетний контракт новичка с клубом «Анахайм Дакс». Также он играл в фарм-клубе «уток». Затем был обменян в «Аризона Койотс» на Тревора Мёрфи. Играл за фарм-клуб «койотов». В конце 2020 года подписал контракт с немецким клубом «Айсберен Берлин» до конца сезона-2020/2021 и набрал 36 (21+15) очков.

