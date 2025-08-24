Скидки
В «Авангарде» объяснили решение подписать новый контракт с Джованни Фьоре

Комментарии

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал подписание нового контракта с нападающим Джованни Фьоре. Соглашение с канадским форвардом заключено сроком на один сезон.

«Рады вновь приветствовать Джованни в составе нашего клуба. Игрок, который зарекомендовал себя в прошлом сезоне, добавит глубины обоймы перед стартом сезона. Он хорошо знает требования Ги Буше, а главный тренер, в свою очередь, хорошо знает возможности хоккеиста. За короткий срок он влюбил в себя омских болельщиков своей игрой. Поэтому мы рады, что Джованни продолжит играть за «Авангард», — цитирует Сопина пресс-служба клуба.

