Хайруллин объяснил, почему СКА может выиграть Кубок Гагарина после смены тренерского штаба

Нападающий СКА Марат Хайруллин объяснил, почему петербургский клуб может выиграть Кубок Гагарина после смены тренерского штаба. В межсезонье клуб покинул главный тренер Роман Ротенберг, а на его должность был назначен Игорь Ларионов.

– Фундаментально перестроенной команде, считаете, это под силу — с первого захода кубок взять?

– Вполне. У нас хорошая молодёжь из «СКА-ВМФ» и «СКА-1946». «Сорок шестые» вообще самая титулованная команда МХЛ последних лет — за четыре года три финала. Такое случайно не происходит. Молодёжь там интересная, перспективная, быстрая. Бегаем сейчас за ней, стараемся поспевать. На днях состоялась пара интересных обменов – пришли Рокко Гримальди и Джозеф Бландизи. Если по ходу регулярки раскроем свой потенциал, в плей-офф пойдём за самыми высокими задачами, — приводит слова Хайруллина официальный сайт КХЛ.