Тарасенко с семьёй посетил вечеринку в честь дня Дмитрия Куликова с Кубком Стэнли

Комментарии

Российский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов провёл свой день с Кубком Стэнли в окружении партнёров по команде и их семей. На празднике был российский форвард Владимир Тарасенко, который в 2024 году с «Флоридой» также стал чемпионом. Также отметим присутствие на празднике нападающего Мэттью Ткачука, который перенёс операцию и был на костылях.

Фото: личный архив Куликова

Дмитрий Куликов стал двукратным обладателем Кубка Стэнли. Российский защитник выиграл главный трофей НХЛ на протяжении двух сезонов подряд в составе «Флориды».

Тарасенко после триумфа с «Флоридой» перед сезоном-2024/2025 перешёл в «Детройт Ред Уингз».

