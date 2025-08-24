Третьяк сообщил, что Роман Ротенберг останется главным тренером сборной «Россия 25»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил, что Роман Ротенберг продолжит работу с «Россией 25» в качестве главного тренера команды. В межсезонье специалист покинул пост главного тренера СКА и вошёл в совет директоров московского «Динамо».

— Серия с белорусами останется в мае?

— Да. Но я вам пока не назову города, позже мы определимся. Один из приоритетных вариантов — Екатеринбург, там ведь новый стадион.

— Роман Ротенберг — главный тренер, а команда называться будет «Россия 25», так?

— Всё правильно. А если в мире что-то поменяется, и нас вернут на международную арену — тогда это и обсудим. Будем ждать этот момент. И куда бы ни приезжала сборная России — Тула, Красноярск, Челябинск — везде народ с флагами встречает свою команду, везде переполненные трибуны. Это же праздник хоккея! Можно болеть за «Трактор», АКМ или «Сокол» — но сборная у всех одна. И за неё болеет вся страна, — цитирует Третьяка «Матч ТВ».