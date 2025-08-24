Скидки
Хоккейное агентство Winners рассказало о будущем защитника Ильи Карпухина в СКА

Хоккейное агентство Winners, представляющее интересы защитника СКА Ильи Карпухина, рассказало о будущем хоккеиста в составе петербургского клуба.

«В ряде СМИ появилась информация, что защитник Илья Карпухин подпишет двусторонний контракт со СКА и будет проходить предсезонную подготовку в фарм-клубе. Хотим сразу расставить точки над «и» — это не имеющие под собой основания домыслы.

Да, контракт действительно будет подписан, но он носит технический характер и нужен исключительно для юридических целей. Карпухин не будет готовиться в фарм-клубе СКА и не рассматривает его как место для продолжения карьеры.

Дополнительно отметим, что сейчас мы находимся в процессе переговоров с двумя клубами Восточной конференции. Надеемся, что уже на следующей неделе сможем поделиться итогами по этому трансферу», — гласит сообщение в официальном телеграм-канале агентства.

Сезон-2024/2025 26-летний игрок обороны начинал в «Тракторе», но 27 декабря был обменян в СКА на Василия Глотова. За питерский клуб он провёл 25 матчей, отметившись 11 (6+5) очками. Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге Карпухин сыграл 416 встреч, в которых забросил 28 шайб и отдал 69 результативных передач с показателем полезности «+29».

Официально
Защитник Илья Карпухин остаётся в СКА ещё на один сезон
