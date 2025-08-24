Американец Гримальди рассказал, что стало решающим фактором в решении перейти в СКА

Новичок СКА Рокко Гримальди поделился первыми впечатлениями от клуба и города Санкт-Петербурга. Соглашение с американским форвардом рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2026/2027

– Что можете сказать о переходе в СКА?

– Та настойчивость, с которой со мной вели переговоры, такое желание видеть меня в составе – я давно таких эмоций не испытывал. Важнейшим фактором стало то, как позаботились о моей семье: у нас с женой будет двойня, с учетом этого сейчас не самое простое время для таких карьерных решений. Но клуб помог разобраться с вообще всеми вопросами. Доктора здесь на связи с нашими врачами. Большая редкость, когда клуб заботится не просто об игроке, но и о его семье. То, что решились все связанные с семьёй вопросы, значило очень много.

– С кем-то из игроков о КХЛ или Санкт-Петербурге разговаривали перед подписанием контракта?

– Да, говорил со многими хоккеистами. Никто из них не играл именно в СКА, но в последние пять лет они выступали в разных командах КХЛ, и всем очень нравилось. Все сказали, что моя нынешняя команда даже лучше тех, в которых они были. И я подумал: «Окей, круто». Пообщался с парнями из СКА, например, Тревором Мёрфи и Игорем Ларионовым. Они очень здорово помогли понять больше о городе, команде, инфраструктуре. У всех были хорошие впечатления. Думаю, о многом говорит, когда игроки других команд согласны, что СКА – высший уровень», — цитирует Гримальди пресс-служба клуба.