Канадский защитник ЦСКА Джереми Рой заявил о желании получить российское гражданство

Защитник ЦСКА и экс-игрок «Витязя» Джереми Рой рассказал об эмоциях от перехода в армейский клуб и желании получить российское гражданство.

— Какие были первые эмоции, когда узнал о переходе в ЦСКА?

— Конечно, захватывающе. ЦСКА — одна из главных команд лиги всё то время, что я знаю КХЛ. Так что очень интересно присоединиться к команде.

— Приятно играть за команду, которая борется за чемпионский титул?

— Да, конечно. С тем составом, который у нас есть, организацией, тренерским штабом, очень хорошие шансы дойти до конца. Интересно побороться за Кубок.

— Правда ли, что хочешь получить российское гражданство?

— Да. У нас недавно родился второй ребёнок, в Москве, этим летом. То, что у меня есть ребёнок в России, делает меня открытым к получению гражданства.

— Можешь ли говорить на русском?

— Не свободно, но я многое понимаю. Стараюсь выучить как можно больше, брать уроки. Изучение языка продвигается, мой русский становится лучше, — цитирует Роя пресс-служба клуба.