«Локомотив» обыграл «Нефтехимик» и завершил Кубок Блинова на третьем месте

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между нижнекамским «Нефтехимиком» и ярославским «Локомотивом». Победу со счётом 5:2 одержали хоккеисты «Локомотива».
Одним из главных героев матча стал нападающий «Локомотива» Егор Сурин, набравший три очка. На счету 19-летнего форварда гол и две результативные передачи. Максим Берёзкин забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Также заброшенными шайбами в составе «Локомотива» отметились Георгий Иванов, Байрон Фрейз и Андрей Сергеев. За «Нефтехимик» голами отличились Лука Профака и Андрей Белозёров.
«Локомотив» завершил выступление на Кубке Блинова и занял третье место в турнирной таблице. Судьба главонго трофея турнира решится в матче между «Авангардом» и «Северсталью», который пройдёт сегодня, 24 августа, и начнётся в 16:30 мск.
- 24 августа 2025
