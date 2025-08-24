Скидки
Локомотив — Нефтехимик, результат матча 24 августа 2025, счёт 5:2, Кубок Блинова

«Локомотив» обыграл «Нефтехимик» и завершил Кубок Блинова на третьем месте
В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» завершился матч предсезонного турнира на Кубок Блинова между нижнекамским «Нефтехимиком» и ярославским «Локомотивом». Победу со счётом 5:2 одержали хоккеисты «Локомотива».

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
24 августа 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Профака (Соколов) – 02:32 (5x5)     1:1 Берёзкин (Сурин, Иванов) – 12:20 (5x4)     2:1 Иванов (Сурин, Берёзкин) – 15:28 (5x5)     3:1 Фрейз (Николаев, Никулин) – 29:46 (5x5)     4:1 Сурин (Берёзкин, Иванов) – 35:46 (5x5)     4:2 Белозёров (Юртайкин, Митякин) – 41:57 (5x5)     5:2 Сергеев (Иванов, Берёзкин) – 48:10 (5x5)    

Одним из главных героев матча стал нападающий «Локомотива» Егор Сурин, набравший три очка. На счету 19-летнего форварда гол и две результативные передачи. Максим Берёзкин забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Также заброшенными шайбами в составе «Локомотива» отметились Георгий Иванов, Байрон Фрейз и Андрей Сергеев. За «Нефтехимик» голами отличились Лука Профака и Андрей Белозёров.

«Локомотив» завершил выступление на Кубке Блинова и занял третье место в турнирной таблице. Судьба главонго трофея турнира решится в матче между «Авангардом» и «Северсталью», который пройдёт сегодня, 24 августа, и начнётся в 16:30 мск.

