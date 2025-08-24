Новичок СКА Гримальди рассказал, какой европейский город ему напоминает Санкт-Петербург

Новичок СКА Рокко Гримальди рассказал, какой европейский город ему напоминает Санкт-Петербург и впечатлился вечерними прогулками жителей.

– Ожидания от клуба совпали с реальностью?

– Да, всё очень здорово. Честно говоря, был удивлен. Прилетел ночью, так что было ещё темно, и город я особенно не рассмотрел. Впечатлило, как много людей на улице – просто гуляют по городу. Это не очень распространённая вещь в США, чтобы люди просто прогуливались поздно вечером. Я удивился, но подумал, что это правда классно.

Честно говоря, Петербург очень напомнил мне Париж – водой и другими моментами. Это здорово. Клубная база тоже выглядит круто, я тут быстренько пробежался и явно видел не всё. Буквально на доли секунды останавливался осмотреться, но всё выглядит здорово. Уже не терпится начать.

– Какие города вам напомнил Санкт-Петербург?

– Только Париж. То, как он выглядит – река течёт через весь город. Думаю, такое нечасто увидишь там, откуда я родом. У нас обычно нет сквозной реки через город. Да и исторических зданий не так много – думаю, это больше присуще Европе. После приезда в Санкт-Петербург у меня именно ощущение именно Европы. Мы несколько раз были там, всегда круто посмотреть архитектуру, которой сотни или даже тысячи лет, — цитирует Гримальди пресс-служба клуба.