Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Могу говорить на любую тему». Словацкий форвард «Северстали» — об изучении русского языка

«Могу говорить на любую тему». Словацкий форвард «Северстали» — об изучении русского языка
Аудио-версия:
Комментарии

Словацкий нападающий «Северстали» Адам Лишка рассказал, почему стал изучать русский язык, и заявил, что уже может говорить на любые темы.

«Когда я приехал в Россию, русского не знал совсем. Совершенно ничего не говорил – даже «да, нет, спасибо» не мог сказать. Мои родители раньше изучали русский язык, а у нас таких уроков не было. Я приехал вместе с чехом Либором Шулаком, общался с ним. И я поначалу не старался, думал, что знания английского языка достаточно. Но Шулак ушёл из команды, и я остался единственным иностранцем. Мне хотелось общаться с товарищами по команде, было очень скучно.

У меня был учебник, и я начал изучать буквы. Когда научился читать, обнаружил много сходства со словацким языком. Конечно, много и отличий, но основа одна – славянская. В конце своего первого российского сезона я уже мог общаться. Сейчас у меня остался акцент, но я могу говорить на любую тему. Канадцам или другим иностранцам сложнее, у них совсем другой язык», — цитирует Лишку пресс-служба КХЛ.

Материалы по теме
Адам Лишка — о новом контракте с «Северсталью»: хочется что-нибудь здесь выиграть
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android