«Могу говорить на любую тему». Словацкий форвард «Северстали» — об изучении русского языка

Словацкий нападающий «Северстали» Адам Лишка рассказал, почему стал изучать русский язык, и заявил, что уже может говорить на любые темы.

«Когда я приехал в Россию, русского не знал совсем. Совершенно ничего не говорил – даже «да, нет, спасибо» не мог сказать. Мои родители раньше изучали русский язык, а у нас таких уроков не было. Я приехал вместе с чехом Либором Шулаком, общался с ним. И я поначалу не старался, думал, что знания английского языка достаточно. Но Шулак ушёл из команды, и я остался единственным иностранцем. Мне хотелось общаться с товарищами по команде, было очень скучно.

У меня был учебник, и я начал изучать буквы. Когда научился читать, обнаружил много сходства со словацким языком. Конечно, много и отличий, но основа одна – славянская. В конце своего первого российского сезона я уже мог общаться. Сейчас у меня остался акцент, но я могу говорить на любую тему. Канадцам или другим иностранцам сложнее, у них совсем другой язык», — цитирует Лишку пресс-служба КХЛ.