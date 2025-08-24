Скидки
Вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин оценил решение КХЛ сократить число буллитов в серии

Вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин оценил решение КХЛ сократить число буллитов в серии
Комментарии

Вратарь «Ак Барса» Михаил Бердин оценил решение КХЛ сократить число буллитов в серии. Ранее совет директоров лиги принял решение сократить число бросков в послематчевой серии буллитов в регулярном чемпионате КХЛ с пяти до трёх.

«Трудно судить, хорошее решение или нет. Так быстрее домой после игры уйдёшь. Болельщики до ночи не будут сидеть. Если серьёзно, то три буллита привычнее. Пока сложно давать оценку. Три буллита или пять – какая разница? Главное – соперника обыграть», – цитирует Бердина Allhockey.ru.

Всего в КХЛ Бердин провёл 94 матча, одержал 33 победы при 91,3% отражённых бросков. В АХЛ вратарь провёл 132 матча, одержал 66 побед при восьми играх «на ноль».

