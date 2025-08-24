Скидки
На новой арене «Торпедо» в Нижнем Новгороде будет продаваться пиво

Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга заявил, что на новой арене в Нижнем Новгороде будет разрешена продажа пива. Будет предусмотрена система зонирования — в определённых местах пиво можно будет покупать и пить, но проносить его в чашу стадиона запретят.

«Что касается пива: ожидается система зонирования. В специальных зонах напиток можно будет приобрести и употребить. В чашу проносить нельзя. Этот опыт работает в других городах, эксцессов нет. И это важная часть коммерческой составляющей», — цитирует Забугу пресс-служба клуба.

Ранее вице‑президент КХЛ Сергей Доброхвалов заявил, что лига заинтересована в возвращении пива на стадионы. Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года. В качестве исключения продажа напитка на стадионах была разрешена на чемпионате мира по футболу 2018 года в России.

