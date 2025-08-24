Нападающий «Монреаля» Юрай Слафковски в третий раз стал игроком года в Словакии

На церемонии награждения Федерации хоккея Словакии нападающий «Монреаль Канадиенс» Юрай Слафковски был признан лучшим нападающим и игроком года в стране.

Слафковски был признан игроком года в третий раз в карьере. Он также удостаивался этой награды в 2022 и 2024 годах.

В минувшем сезоне первый номер драфта НХЛ — 2022 набрал 51 (18+33) очко в 79 играх в регулярном чемпионате НХЛ. В пяти матчах плей-офф 21-летний форвард «Монреаля» забросил две шайбы.

Слафковски будет представлять Словакию на зимних Олимпийских играх 2026 года. В своём первом выступлении на Олимпийских играх в Пекине-2022 Слафковски сыграл решающую роль в завоевании Словакией бронзовых медалей, став лидером турнира по количеству забитых голов (семь голов).