Нападающий Лишка — о верности «Северстали»: хочется что-то крупное сделать с этой командой

Словацкий нападающий «Северстали» Адам Лишка объяснил причины своей верности череповецкому клубу. Напомним, форвард готовится к седьмому сезону в составе команды.

– Шесть лет в Череповце. В чём причина такой верности «Северстали»?

– Хочется, чтобы получилось что-то крупное сделать с этой командой, в которой я играю уже седьмой сезон. У нас давно не выходит пройти первый раунд плей-офф, и я очень хочу, чтобы это удалось. И не только первый раунд. Это даёт мне огромную мотивацию, – приводит слова Лишки официальный сайт КХЛ.

В общей сложности за «Северсталь» 25-летний нападающий провёл 357 матчей, в которых набрал 135 очков — забросил 57 шайб и отдал 78 результативных передач. Всего в Континентальной хоккейной лиге Адам провёл 409 матчей, в которых набрал 145 очков — забросил 61 шайбу и отдал 64 результативные передачи. Лишка начал свою карьеру в КХЛ в составе «Слована» в 2018 году.