Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Лишка — о верности «Северстали»: хочется что-то крупное сделать с этой командой

Нападающий Лишка — о верности «Северстали»: хочется что-то крупное сделать с этой командой
Аудио-версия:
Комментарии

Словацкий нападающий «Северстали» Адам Лишка объяснил причины своей верности череповецкому клубу. Напомним, форвард готовится к седьмому сезону в составе команды.

– Шесть лет в Череповце. В чём причина такой верности «Северстали»?
– Хочется, чтобы получилось что-то крупное сделать с этой командой, в которой я играю уже седьмой сезон. У нас давно не выходит пройти первый раунд плей-офф, и я очень хочу, чтобы это удалось. И не только первый раунд. Это даёт мне огромную мотивацию, – приводит слова Лишки официальный сайт КХЛ.

В общей сложности за «Северсталь» 25-летний нападающий провёл 357 матчей, в которых набрал 135 очков — забросил 57 шайб и отдал 78 результативных передач. Всего в Континентальной хоккейной лиге Адам провёл 409 матчей, в которых набрал 145 очков — забросил 61 шайбу и отдал 64 результативные передачи. Лишка начал свою карьеру в КХЛ в составе «Слована» в 2018 году.

Материалы по теме
«Могу говорить на любую тему». Словацкий форвард «Северстали» — об изучении русского языка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android