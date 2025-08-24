Александр Овечкин ответил, чем бы занимался, если бы не играл в хоккей

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Капиталз» Александр Овечкин заявил, что хотел бы попробовать себя в журналистике, если бы не занимался хоккеем.

«Если бы не хоккей, в какой бы сфере хотел бы себя попробовать? На вашем месте», — приводит слова Овечкина ТАСС.

Напомним, в апреле этого года 39-летний Овечкин стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Гретцки (894). Отметим, что сезон-2025/2026 станет для россиянина 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном». В 2018 году «Вашингтон» с Овечкиным в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли.