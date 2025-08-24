Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин ответил, чем бы занимался, если бы не играл в хоккей

Александр Овечкин ответил, чем бы занимался, если бы не играл в хоккей
Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Капиталз» Александр Овечкин заявил, что хотел бы попробовать себя в журналистике, если бы не занимался хоккеем.

«Если бы не хоккей, в какой бы сфере хотел бы себя попробовать? На вашем месте», — приводит слова Овечкина ТАСС.

Напомним, в апреле этого года 39-летний Овечкин стал рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу и обойдя Уэйна Гретцки (894). Отметим, что сезон-2025/2026 станет для россиянина 21-м в карьере в НХЛ и заключительным по текущему контракту с «Вашингтоном». В 2018 году «Вашингтон» с Овечкиным в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли.

Материалы по теме
«Что вообще происходит с ним в 40 лет?» Чего в «Вашингтоне» ожидают от Овечкина?
«Что вообще происходит с ним в 40 лет?» Чего в «Вашингтоне» ожидают от Овечкина?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android