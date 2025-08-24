Инсайдер НХЛ Фридман: продажа «Питтсбурга» не повлияет на курс движения команды

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман высказался о будущем генерального менеджера «Питтсбург Пингвинз» Кайла Дубаса в клубе.

«Как я и говорил ранее, семья Хоффманн очень серьёзно настроена на покупку «Пингвинз». В связи с этим меня спрашивали о будущем Кайла Дубаса в организации. Не думаю, что этот процесс как-то повлияет на него. Думаю, что он останется на своих нынешних должностях. Что касается возможного изменения курса движения команды, то я не слышал ничего, что бы убедило меня в том, что их план изменится», – приводит слова Фридмана Sportskeeda.

Напомним, 39-летний Дубас стал президентом по хоккейным операциям и генеральным менеджером «Питтсбурга» в 2023 году. Ранее он работал на аналогичной должности в «Торонто Мэйпл Лифс».