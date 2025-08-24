Фрэнк Назар — о контракте с «Чикаго» на семь лет: не думаю, что для меня что-то изменится

21-летний нападающий Фрэнк Назар высказался о своём новом контракте с «Чикаго Блэкхоукс». Игрок и клуб заключили соглашение на семь лет на общую сумму в $ 46,13 млн.

«Не думаю, что для меня что-то изменится. Я по-прежнему очень мотивирован. Хочу быть лучшей версией себя. Когда всё складывается в единое целое, легко смотреть на вещи в долгосрочной перспективе. Я понимаю, что могу провести в «Чикаго» много лет. Это тот город и та команда, где я хочу играть. Так что решение далось легко», – приводит слова Назара The Score.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Фрэнк Назар провёл 53 игры в регулярном чемпионате за «Чикаго» и набрал 26 (12+14) очков.