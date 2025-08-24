Скидки
Нюландер — о прошлом сезоне НХЛ: один из лучших за моё время в «Торонто»

Нюландер — о прошлом сезоне НХЛ: один из лучших за моё время в «Торонто»
Комментарии

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер назвал прошлый сезон одним из лучших за своё время в канадском клубе. Напомним, «Торонто» дошёл до второго раунда плей-офф НХЛ, где уступил будущему обладателю Кубка Стэнли «Флориде Пантерз» (3-4).

«Это был один из лучших сезонов за моё время в «Торонто». Мы довели «Флориду» до предела. У нас было несколько неудачных игр в этой серии, в том числе седьмая. Но в целом мы хорошо себя показали. Мы можем отталкиваться от этого и учиться на своих ошибках, чтобы лучше играть в таких ситуациях», – приводит слова Нюландера сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Нюландер установил личный рекорд по голам за один регулярный чемпионат НХЛ (45). Он набрал 84 (45+39) очка в 82 играх в регулярке. Также на его счету 15 (6+9) очков в 13 играх в плей-офф.

Комментарии
